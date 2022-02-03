شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. آخر ما حدث لإنقاذ الطفل المغربي ريان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان هو الحديث الأول بالمغرب، وذلك بعد أن علق في بئر مائي منذ أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن محاولات إنقاذ الطفل ريان البالغ خمس سنوات متواصلة وذلك عقب سقوطه في بئر مائي يصل عمقه إلى ٣٢ مترا.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام المحلية عن جديد محاولات إنقاذ ريان والتي تضمنت محاولة متطوعين النزول إليه واستعمال السلطات آليات للحفر بموازاة البئر.

بينما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني أن ” آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية تبذل جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان.

وأوضح المصدر أن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، منوها أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

كما أشار إلى أنه تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.