شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة حقوقية تكشف تعرض يمنيين مختطفين لانتهاكات على يد مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت رابطة حقوقية عن تعرض المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، لأمراض عدة نتيجة انتهاكات وعمليات تعذيب يتعرضون لها في سجون صنعاء.

وأوضحت رابطة أمهات المختطفين، أن إدارة سجن شملان التابع للحوثيين، قامت بإهانة أبنائهم وتعذيبهم ونزع ملابسهم الداخلية والبطانيات رغم شدة البرد.

وأضافت أن الحوثي وعناصره مستمرون في سلسلة من الانتهاكات الممنهجة على المختطفين والضغط عليهم لحضور الدورات الثقافية، وترديد الصرخة الحوثية.

وأشارت إلى أن رفض المختطفين لهذه الضغوطات، دفع المليشيات لوضعهم مع سجناء خطرين منتمين إلى تنظيم القاعدة.

وأفادت الرابطة أن مليشيا الحوثي تنتهك القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن المختطفين أصيبوا بأمراض عدة من بينها الحُمى والسعال في ظل هذا الجو البارد.

وفي وقت سابق، استهدفت مليشيا حي المطار السكني في مدينة مأرب، بصاروخ باليستي، أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين وإتلاف المنازل والممتلكات.

يأتي هذا في وقت انحسرت فيه شعبية الحوثي حتى في مناطق سيطرته، وأصبح المواطن اليمني على يقين بأن الحوثي هو سبب خراب اليمن ونهب مقدراته وثرواته، تنفيذًا لأجندات إيرانية وفرضها على اليمنيين بالجبر والقوة.