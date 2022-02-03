شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين إطلاق الميليشيا 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيداً عن المناطق السكنية.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه الميليشيا، مطالباً بعدم التواني عن إدراج هذه الجماعة الإرهابية المتورطة في هجماتها المستمرة على قائمة الإرهاب.

وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.