شكرا لقرائتكم خبر عن المعاملة بالمثل.. روسيا تحظر بث قناة «دويتشه فيله» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت روسيا حظر بث قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كما أمرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بإغلاق مكتب مراسلي القناة في موسكو وسحب تصاريح الصحفيين.

يأتي ذلك ردا على حظر ألمانيا بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية التابعة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية بدعوى عدم وجود تصريح للبث.

وبحسب ما أعلنته الخارجية الروسية، فقد تم حظر بث قناة "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية في أراضي روسيا عبر القمر الصناعي وكل وسائل النقل الأخرى. كما أعلنت الخارجية عن البدء في إجراء لتصنيف محطة "دويتشه فيله" ضمن "العملاء الأجانب"، وقالت الخارجية إنها ستعلن عن خطوات أخرى في غضون وقت قصير.