تدمير أخطر مضافات داعش في الأنبار - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن عملية نوعية، تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات التابعة لهيئة الحشد الشعبي من الاطاحة باحدى اخطر مضافات داعش في قضاء هيت بمحافظة الانبار".

وأضاف انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت معاونية الاستخبارات والمعلومات / مديرية الاستخبارات العسكرية واجبا نوعيا في قضاء هيت حيث تم ضرب مضافة لداعش الإرهابي تخص احد قياداته البارزة، والتي تعمل على التنسيق بين تحركات الارهابيين بالعراق وسوريا وتنفيذ العمليات الاجرامية بالبلدين".



وأشار البيان الى انه "تم العثور على مجموعة من الحاسبات مع مستلزماتها وعدد من الهاردات التي تحتوي على وثائق تخص التنظيم الإرهابي ومواد اخرى تشمل أجهزة تشفير وتحديد المواقع والتتبع، اضافة الى اطلاقات أسلحة خفيفة ومفاتيح عجلات مختلفة الانواع".