العمليات المشتركة: تمكنا من قتل اكثر من 30 إرهابيا خلال الأسبوعين الماضيين (فيديو)

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك جهدا متميزا للوكالات الأمنية والاستخبارية بمتابعة عناصر داعش الارهابي اضافة الى خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية".وأضاف الشمري أن "ضربات ابطال القوة الجوية كانت دقيقة حيث تمكنت قواتنا من قتل 30 ارهابيا وتحييد حركة العدو".

واشار الى، أن "قواتنا الماسكة تعمل بأريحية لمتابعة اهداف الارهابيين وجمع البصمات والأدلة الجنائية".