بالصور.. عمليات بغداد تنفذ حملة لإزالة التجاوزات في جانبي الكرخ والرصافة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ واجب الدعم والاسناد للدوائر البلدية في حملة رفع التجاوزات وحضائر بيع وجزر الاغنام.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء مناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لازالة اماكن بيع وشراء وجزر المواشي الغير نظامية والمخالفة للشروط الصحية، داخل المناطق السكنية، القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد مستمرة بتنفيذها لواجبات الدعم والاسناد وتأمين الحماية لكوادر الدوائر البلدية ومفارز رفع التجاوزات في جانبي الكرخ والرصافة".



وأضاف أنه "شرعت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية وقوة أخرى من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة وبالتنسيق مع الشرطة المحلية وشرطة نجدة بغداد، بواجب اسناد مفارز الدوائر البلدية في (الكاظمية ومدينة الصدر) وذلك خلال تنفيذهم حملات لإزالة التجاوزات الحاصلة على الشارع وساحات بيع وجزر الاغنام مع رفع سكراب وحديد من شارع (الملحاني) ضمن مدينة الكاظمية المقدسة، فيما تم تأمين الحماية لموظفي بلدية الصدر الأولى قسم التجاوزات وتم إزالة ثلاثة ساحات لبيع وجزر الاغنام، في ساحة وهران وسوق الحي ومصادرة (٤٧) رأس من المواشي".