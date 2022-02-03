انت الان تتابع خبر أسعار الذهب تتراجع بعد سلسلة مكاسب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب.
وبحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.34% إلى 1804.10 دولار للأونصة.
فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.10% إلى 1804.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.10% إلى 1804.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.