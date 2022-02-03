انت الان تتابع خبر أسعار الذهب تتراجع بعد سلسلة مكاسب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب.