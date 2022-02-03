الرئيس الامريكي يعلن مقتل زعيم "داعش" في عملية بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، مقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي، أبوإبراهيم القرشي في عملية بسوريا.



وقال بايدن في بيان: "نفذت القوات الأمريكية أمس، عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا".

وتابع "نتيجة شجاعة ومهارة القوات الأمريكية، نجحنا في قتل أبوإبراهيم القرشي، زعيم تنظيم (داعش)".

وأضاف "عادت جميع القوات المشاركة في العملية دون إصابات".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قوات العمليات الخاصة نفذت تحت إدارة القيادة المركزية الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن "المهمة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون".

وزعيم "داعش" القتيل لم يكن معروفا على نطاق واسع، قبل خلافة أبوبكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2019:

ويحمل الإرهابي القتيل عدة أسماء مستعارة، لكن الأشهر هو أبوإبراهيم الهاشمي القرشي، الذي يسعى لترسيخ سلطته من خلال إعادة بناء تنظيم فقد الأرض التي كان يحتلها.

والقرشي ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح عام 1976، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية، وانضم إلى صفوف تنظيم "القاعدة"، بعيد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفق ما ذكره مركز "مشروع مكافحة التطرف" البحثي.

وعام 2004، سُجن القرشي في سجن بوكا الأمريكي، الذي كان يعتبر أرضا خصبة للفكر الجهادي، وهناك التقى البغدادي.

وفي أعقاب إطلاق سراحه لأسباب غير معروفة، انضم الرجل إلى زميله في السجن الذي سيطر عام 2010 على الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، قبل تأسيس داعش في العراق والشام.