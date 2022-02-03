شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 28.4 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 28.487 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 23.637.821 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 239 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.