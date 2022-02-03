فترة انتقالية.. 3 ثوابت للحكومة في حل أزمة الإيجار القديم كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وتضمن الاجتماع الحديث عن وجود ثوابت أمام الحكومة من أجل التدخل لحل الأزمة، وهي:

1- مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.

2- إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

3- دراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن.​