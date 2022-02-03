صور- محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم الخميس، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين في العديد من المجالات.

أكد المحافظ على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، لافتاً أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

أوضح المحافظ أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، ومشروع إعادة تدوير البلاستيك.

كما جرى مناقشة التجهيزات لمؤتمر "مدن البحر المتوسط" الذي يعقد كل عام ويجمع عمد ورؤساء ومسؤولي المدن التي تطل على البحر المتوسط من أجل تبادل الخبرات وتنمية الاستثمار والتجارة والسياحة، وغيرها.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي، أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.