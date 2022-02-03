"فرحة الناس ورزق الغلابة".. "عم سعيد" يجوب المحافظات لبيع الأعلام قبل مباراة مصر والكاميرون - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

"الأعلام والأبّواق والمزامير".. مقتنيات عم "سعيد المصراوي" أشهر بائع أعلام، يتجول بين المحافظات بحثًا عن الرزق الحلال وترويج بضاعته، والتي ترتبط بالمباريات المهمة للمنتخبات والفرق المصرية في لعبة كرة القدم.

يقول "المصراوي" 58 عامًا، أنه من محافظة الفيوم ومقيم بحي إمبابة بالقاهرة، ولا يرتبط رزقه بمكان معين لكن "حسب رجله ما توديه"، فالمحافظات كلها سوق كبير لتسويق أعلامه مع مباريات كرة القدم والمناسبات الوطنية، وتابع بالقول: "عندي ولد وبنت وبجري عليهم بالشغل في الشارع لأنه أكتر مكان بلاقي رزقي فيه".

وأشار إلى أن أسعاره في متناول جميع الأهالي فليست غالية مراعاة لسكان الريف، إذ يجوب مدن وقرى أشمون والباجور ومنوف وشبين الكوم، ويقدم "العلم السوبر" بـ50 جنيهًا والعلم متوسط الحجم بثلاثين وأصغر الأعلام بعشرة جنيهات فقط، فيما يبيع الطاقية "البّوف" بثلاثين جنيهًا والزمارة بعشرة جنيهات، إضافة لصور لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، وكذلك صور تذكارية للمنتخب المصري الأول.

أضاف في حديث لموقع "الخليج 365"، أنه مُشجع قبل أن يكون بائعًا، إذ ينطلق وراء المنتخب المصري في أي مباراة داخل مصر، داعمًا لجميع اللاعبين ومُحفزًا للجماهير الوافدة على الاستادات التي تنطلق بها مباريات المنتخب الوطني.

وأضاف "عم سعيد": "شغلي دا فرحة مع كل انتصار للمنتخب، ورزق ربنا بعته للغلابة، وربنا ينصرنا دايمًا ويكتر من أفراحنا في كل المجالات".

ورجّح فوز المنتخب المصري اليوم في مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون بهدفين نظيفين، متمنيًا تجاوزه ذلك المنتخب قائلاً: "احنا كعبنا عالي على الكاميرون على طول الحمدلله، وإن شاء الله نعديهم انهارده عشان نقابل ساديو مانيه بتاع السنغال في النهائي، وربنا يسهل ونرجع بكأس البطولة عشان كلنا نفرح بالإنجاز دا لأجل لاعبنا الجميل محمد صلاح".