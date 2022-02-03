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مفتي لبنان يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في البلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (أ ش أ):

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد جالاجير الأوضاع في لبنان وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة بمستقبل البلاد .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بدار الفتوى بالعاصمة بيروت،وذلك بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك .

من جهته.. قال وزير خارجية دولة الفاتيكان - عقب اللقاء - إن النقاش كان إيجابيا خصوصا حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على دور المفتي في لبنان والأزمة الحالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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