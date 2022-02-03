مصر تدين الهجوم على مخيم للنازحين بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، الهجوم الذي شهده مخيم للنازحين بمنطقة "إيتوري" شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.

وأعربت مصر "حكومةً وشعباً" - في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا.. متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدة وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.