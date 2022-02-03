أجبره والده على التسول.. قصة الطفل "ضحية التعذيب" في الدقهلية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تابع وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، ووجه ببحث حالة الطفل الذي تعرض لكسر في الجمجمة نتيجة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح من والده، كما وجه بالانتقال إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.

انتقل الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى مستشفى السنبلاوين العام للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل "ع.م.إ"، وتبين أن إصابة الطفل ناتجة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والده لإجباره على التسول.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب وتحرير محضر بقسم شرطة السنبلاوين بالواقعة وسرعة ضبط الأب وإحالته إلى النيابة العامة وإيداع الطفل داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياة كريمة، وكذلك متابعة حالته الصحية والاجتماعية أولًا بأول .