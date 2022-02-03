السعودية… اجراءات جديدة بشأن كورونا للوافدين والخارجين بدءا من الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت المملكة العربية السعودية انها ستباشر باتخاذ اجراءات جديدة تتعلق بالقادمين والخارجين من اراضيها بخصوص فيروس كورونا .

وأعلنت انها ستلزم القادمين إليها بالحصول على فحص كورونا بمن فيهم المواطنون وتشترط الحصول على الجرعة الثالثة لمغادرة مواطنيها البلاد اعتبارا من الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال. كذلك أعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.