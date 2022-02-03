العلاقات الروسية الصينية تدخل حقبة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي يوم الأربعاء عشية زيارة فلاديمير بوتين لبكين إن الصين تدعم مطلب روسيا بموضوع الضمانات الأمنية.

وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، سيتبنيان بيانا مشتركا حول دخول العلاقات الدولية حقبة جديدة.

وقال أوشاكوف للصحفيين: “لقد وضعنا بيانا مشتركا حول دخول العلاقات الدولية حقبة جديدة، هناك أيضا التنمية المستدامة العالمية. سيعكس هذا البيان المشترك وجهات النظر المشتركة الروسية الصينية حول أهم القضايا العالمية، بما في ذلك القضايا الأمنية”.

وأكد أوشاكوف، أن الصين تدعم مطالب روسيا بشأن الضمانات الأمنية قائلا: “تدعم بكين مطالب روسيا بشأن الضمانات الأمنية، وتشاطر الموقف القائل بأن أمن دولة لا يمكن ضمانه من خلال الإضرار بأمن دولة أخرى، ولا يمكن تدمير الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية”.