شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 5 أطفال وامرأة.. ارتفاع ضحايا مجزرة الحوثي في مأرب إلى 39 قتيلاً وجريحاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتفع عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة مأرب أمس، إلى 39 قتيلًا وجريحاً من المدنيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر طبية في مأرب، أن عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته المليشيات، على حي المطار بمأرب، ارتفع إلى 39 قتيلًا وجريحاً من المدنيين بينهم 5 أطفال وامرأة.

وأوضحت أن الإحصائيات الأولية الواردة من المستشفيات تفيد أن 5 مدنيين على الأقل، قتلوا بينهم امرأة وأصيب 23 آخرين بينهم 5 أطفال جراء القصف.

واستهدفت مليشيا الحوثي أمس، حي المطار السكني في مدينة مأرب، بصاروخ باليستي، أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين وإتلاف المنازل والممتلكات.

يأتي هذا في وقت انحسرت فيه شعبية الحوثي حتى في مناطق سيطرته، وأصبح اليمنيون على يقين بأن المليشيات هى سبب خراب اليمن ونهب مقدراته وثرواته، تنفيذًا لأجندات إيرانية مرفوضة من كل طوائف الشعب.