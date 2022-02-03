شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت جامعة الدول العربية بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) وكشفت فيه عن نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بهدف تسليط الضوء على أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي.

وأشاد السفير أبو علي بتقرير المنظمة الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة خاصةً في هذا الظرف الأكثر إلحاحاً، وفي ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعُدّ التقرير بمثابة شهادة جديدة لتعرية حقيقة منظومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية، التي تمارس جريمة التمييز والفصل العنصري إلى جانب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إذ ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم القتل وهدم البيوت، والاستيلاء على الممتلكات وتوسيع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمين العام المساعد المجتمع الدولي بكامل هيئاته ودُوله إلى ضرورة متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي تُرتكَب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ولضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية.