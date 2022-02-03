شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من “الصحة العالمية” بشأن انتهاء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية: إن أوروبا في حالة تشبه “وقف إطلاق النار” مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.

وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، وفقا لوكالة فرانس برس، إنه بعد عامين من تفشي فيروس كوفيد -19 ، قد تدخل أوروبا قريبا “فترة طويلة من الهدوء” بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ونهاية الشتاء.

وأضاف: “هذا السياق الذي لم نختبره حتى الآن في هذا الوباء يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء، وقف إطلاق النار يمكن أن يجلب لنا سلاما دائما”.