شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رصد ظاهرة غريبة في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت إحدى الدول العربية، ظاهرة غريبة تسمى “السراب العلوي” وهى عبارة عن شكل معقد لأحد أنواع السراب.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن هذه الظاهرة عادة ما تحدث في الصحراء والأماكن القطبية، والبحار والسفن والقوارب والسواحل والجزر.

وأكدت أن ظاهرة السراب العلوي سرعان ما تختفي بسرعة، بعدما تتكون نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة.

وصباح اليوم تلقت هيئة الأرصاد بلاغًا بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس، وظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة بعد حالة من الخوف والفزع.