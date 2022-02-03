الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى الكتلة الصدرية بعد قرار المحكمة الاتحادية - عاجل

وقال القيادي في الإطار سعد السعدي في حديث للسومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر، محترم، لكن الإطار التنسيقي ماضٍ بتشكيل الحكومة كوننا نعتقد أننا ما زلنا الكتلة الأكبر"، مردفا، "في حال لم نتمكن من ذلك سنذهب إلى المعارضة".ووجه السعدي دعوة إلى الكتلة الصدرية قائلا: "دعوتنا الى الكتلة الصدرية ان تلتئم مع الاطار التنسيقي، فالإطار أما أن يذهب جميعه معها لتكوين الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة او لا نذهب متجزئين ونمضي جميعنا صوب المعارضة".

وأضاف، "الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر ونملك لحد الان اكثر من 88 مقعد في البرلمان وقادرون على تشكيل الحكومة لكننا لن نقدم على هذه الخطوة دون الكتلة الصدرية أيمانا منا بضرورة مشاركتهم معنا كون ذهاب طرف شيعي بمفرده لتشكيل الحكومة، يعني أن خطوته محكومة بالفشل".



وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد ردت في وقت سابق من اليوم الخميس، الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر.