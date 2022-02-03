بعد ظهور نتائج التحقيق.. عائلة التلميذة 'سما الموصلية' تتخذ قرارا بحق مديرة المدرسة

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "والد (سما) تنازل أمام القضاء عن الشكوى المقامة ضد مديرة مدرسة الاغادير".

وبحسب المصدر فإن والد سما قال إنه "ليس من شيمنا اقامة الدعاوى ضد النساء".

وفي وقت سابق، من يوم امس الاربعاء، كشفت شرطة محافظة نينوى، عن نتائج التحقيق الأولية بحادثة وفاة الطفلة "سما"، مؤكدة أنها "لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان".



وتشير نتائج الطب العدلي، بحسب بيان شرطة نينوى، إلى أن سبب الوفاة هو "مرض في القلب وكذلك لايوجد اثار شدة خارجية "، موضحاً أن اسباب خروجها من المدرسة وعدم دخولها الى قاعة الامتحان ستعلن لاحقاً، بعد الانتهاء من مراحل التحقيق وتدوين كافة شهود الحادث، وكذلك الحصول على النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي.

واشار البيان الى، أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته من قبل القضاء، مطمئناً في ذات الوقت سكان محافظة نينوى، بأن التحقيق سيكون "شفاف وعادل ونزيه"، داعين لأخذ الاخبار من المصادر الرسمية وعدم ترويج للاخبار الكاذبة.

