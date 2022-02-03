ميشال عون: مستعد لزيارة سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "مستعد لزيارة سوريا ولا مانع أمام حدوث هذه الزيارة، إذا وجد أن هناك موجباً لها"، واصفاً الرد الأولي للوسيط الكويتي على جواب لبنان بأنه "إيجابي ومتفهمً".



وقال عون، في حديث لصحيفة "الجمهورية" المحلية نشرته اليوم الخميس، إنً لبنان تعاطى بـ "إيجابية" مع الورقة الخليجية، مضيفاً "هناك بنود وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا أن تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة".

وأشار إلى أن "الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابياً ومتفهما، ونحن ننتظر حالياً رد السعودية والإمارات".

ونفى عون أن "يكون قد اقترح على أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إدارة حوار لبناني ـ لبناني"، لافتاً إلى أن الدقيق هو أنه "تمنى عليه، في رسالة نقلها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، زيارة لبنان للترحيب به، وبطبيعة الحال يمكن آنذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية".

وعن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون أبدى الرئيس عون تأثره حيال الوضع الاجتماعي الصعب الذي آل إليه كثير من اللبنانيين نتيجة "الإفقار المتعمد الذي تعرضوا له".

وأضاف "أنا منحاز إلى جانب المواطنين المتعبين ولا أقبل بأن يتم تدفيعهم ثمن ما اقترفته المصارف وحاكمية مصرف لبنان".