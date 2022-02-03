شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف أرقام صادمة للجريمة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إلى نيويورك لمناقشة سبل التصدي لموجة جرائم على مستوى البلاد تفاقمت خلال فترة الجائحة.



فيما يأتي بعض الأرقام اللافتة المتعلقة بالجريمة في الولايات المتحدة:

- 58 جريمة قتل يوميا -

تظهر أحدث بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 21,500 جريمة قتل في 2020، أو ما يعادل حوالي 59 جريمة في اليوم.

يمثل الرقم زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه وأكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الأرقام الفدرالية.

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "بعد عام من إراقة دماء غير مسبوقة في شوارع أمريكية، ترغم الجرائم العنيفة كثيرين على العيش في خوف".

استمرت معدلات جرائم القتل في الارتفاع في 2021، وإن بوتيرة أبطأ بلغت خمسة بالمئة، وفق أرقام جزئية جمعها مركز Council on Criminal Justice.

- أعداد الضحايا السود أعلى بشكل غير متكافئ -

لا تتضمن جميع سجلات الشرطة معلومات عن إتنية الضحايا، لكن بناء على الحالات الواردة لمكتب اف بي آي في 2020، طالت 10 آلاف جريمة قتل تقريبا أمريكيين سود، أو ما يوازي حوالي نصف جرائم القتل.

يمثل الأمريكيون السود 12 بالمئة فقط من عدد السكان، لذا فإن معدل جرائم القتل التي تطالهم أعلى بحوالي أربع مرات في حال توزيع الوفيات بشكل متساو.

- أعلى بست مرات مقارنة بأوروبا -

ارتفع معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة في 2020 إلى 6,5 لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يفوق بكثير ما يسجل في دول غنية أخرى.

تظهر أرقام البنك الدولي أن معدل جرائم القتل يبلغ واحدة لكل 100 ألف في فرنسا وألمانيا وأستراليا، فيما يبلغ المعدل في كندا اثنتين لكل 100 ألف.

- سجل قاتم في ممفيس -

سجلت شيكاغو، ثالث أكبر المدن الأمريكية، أكبر عدد من جر ائم القتل العام الماضي بلغ 836 جريمة.

لكن، أعلى معدل سجل في ممفيس بولاية تنيسي الجنوبية، مع 2352 جريمة قتل لكل 100 ألف مواطن.

- بيع 43 مليون قطعة سلاح في سنتين -

ترتكب ثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة بأسلحة نارية فيما تستمر مبيعات المسدسات والبنادق وسواها من الأسلحة النارية في الارتفاع.

بيعت أكثر من 23 مليون قطعة سلاح في 2020، وهو عدد قياسي، وأكثر من 20 مليون قطعة في 2021، وفق بيانات جمعها موقع (Small Arms Analytics).

ولا يشمل هذا الرقم الأسلحة "الشبح" التي تباع قطعا منفصلة وتخلو من الأرقام المتسلسلة وتلقى رواجا في أوساط الجريمة.

في يونيو 2021 قال 30 بالمئة من الأمريكيين البالغين إنهم يمتلكون قطعة سلاح واحدة على الأقل، وفق استطلاع لمركز بيو.