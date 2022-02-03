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منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار" مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.

 

وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه بعد عامين من تفشي فيروس كوفيد -19 ، قد تدخل أوروبا قريبا "فترة طويلة من الهدوء" بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور"أوميكرون ونهاية الشتاء.

 

وأضاف: ""هذا السياق الذي لم نختبره حتى الآن في هذا الوباء يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء.. وقف إطلاق النار يمكن أن يجلب لنا سلاما دائما".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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