شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار" مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.



وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه بعد عامين من تفشي فيروس كوفيد -19 ، قد تدخل أوروبا قريبا "فترة طويلة من الهدوء" بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور"أوميكرون ونهاية الشتاء.

وأضاف: ""هذا السياق الذي لم نختبره حتى الآن في هذا الوباء يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء.. وقف إطلاق النار يمكن أن يجلب لنا سلاما دائما".