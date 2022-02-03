لهذا السبب.. روسيا تحذر من نقل قوات أمريكية إضافية لأوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت روسيا، الخميس، من نقل قوات أمريكية إضافية لشرق أوروبا، مؤكدة أنها "تزيد التوتر".



وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن "نقل قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا خطوة لا تساعد على التهدئة وإنما تهدف إلى زيادة التوتر".

وأضافت: "أي إجراءات ستتخذها روسيا لضمان أمنها عقب إرسال أمريكا قوات إضافية إلى أوروبا ستكون مبررة".

وتابعت: "لطالما دعونا واشنطن إلى عدم تأجيج صراعنا مع أوكرانيا ولكنها لا تستمع لنا".

وأكدت على أن "قطع البث الفضائي لقناة روسيا اليوم في ألمانيا انتهاك لحرية التعبير".