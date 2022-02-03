اندلاع حريق داخل شقة بفيصل.. والحماية المدنية تنقذ قاطنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، ألسنة النيران التي اشتعلت داخل شقة بفيصل دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم (15) شارع مكة الجديد من الترابيع الطوابق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برجال الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء الغرب.

أمكن السيطرة على الحريق دون إصابات، وحالت سرعة الانتقال إلى محل البلاغ دون امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، وجرى تنفيذ علمية التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.