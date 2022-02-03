السيطرة على حريق شقة بحي الأشجار في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقًا شب في شقة بحي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، فجر الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من العقار رقم (202) أمام دريم جاردن.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برجال الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

أمكن السيطرة على الخريق دون إصابات، وحالت سرعة الانتقال إلى محل البلاغ دون امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، وجرى تنفيذ علمية التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.