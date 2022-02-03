5 أشقاء قتلوا والدهم بمساعدة زوجته.. قصة جريمة هزت الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، الستار على واقعة اتهام 5 أشقاء بالتخطيط وتنفيذ جريمة قتل والدهم بمساعدة زوجته، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي في قرار إعدام 2 منهم.

البداية

أحداث القضية تعود للعام 2017 عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة المدعو "م.أ.م.خ"، ووجود آثار خنق حول عنقه، وآثار كدمات بأنحاء الجسم.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، شارك فيه ضباط مباحث المديرية، وضباط مباحث الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء المجني عليه، بينهم الشقيقان "ص"، 35 سنة، عامل زراعي، و"س"، 24 سنة، فلاح، إضافة إلى 3 بنات "م"، 30 سنة، و"ي"، 26 سنة، و"هـ"، 32 سنة، بالإضافة إلى زوجة والدهم "و.ز.م"، 49 سنة.

التحقيقات تكشف التفاصيل

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أقدموا على ارتكاب جريمة قتل والدهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأقروا خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية حول أسباب ارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيقات أكد المتهمون أنهم اقدموا على جريمة القتل بادعاء قيام المجني عليه باغتصاب إحدى بناته أكثر من مرة، ما أثار حفيظتهم وقرروا التخلص منه بقتله.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أنهم أعدوا لهذا الغرض أدوية مخدرة، وأداة حديدية، وقطعة قماش، كما كشفوا أن إحدى بنات المجني عليه أعطته دواء مخدرًا أفقده الوعي، ثم كتم الشقيقان أنفاسه عن طريق خنقه، كما قاموا بالاعتداء عليه بأداة حادة، ما أدى إلى وفاته، ثم تخلصوا من الجثة.

الحكم بالإعدام

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة ابني المجني عليه بالإعدام، والسجن المشدد والحبس لباقي المتهمين.

تضمن قرار المحكمة، مساء أمس الأربعاء، معاقبة الشقيقين "ص" و"س" بالإعدام، ومعاقبة شقيقتهما "م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وشقيقتيهما "ي" و"هـ" بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهمة الخامسة "و"، زوجة المجني عليه، بالحبس سنتين مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق ، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.