برلماني: التكليف الرئاسي بإنجاز قضايا الأسرة "تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصف المهندس عبدالسلام خضراوي، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام الجاري بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن هذا التكليف الرئاسي غير المسبوق في تاريخ مصر لقى ارتياحًا كبيرًا واسع النطاق لدى أسر المتقاضين لأنه سيحقق العديد من المكاسب وفي مقدمتها تخفيف المعاناة والأعباء المادية عن كاهل المتقاضين وسرعة وعدالة القضاء المصري في إنجاز مصالح المواطنين بكل عناية ودقة.

وقال "خضراوي" في بيان أصدره اليوم، إن هذا التكليف المهم من الرئيس السيسي، يؤكد للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكبير من القيادة السياسية على حسم مثل هذه الملفات الجماهيرية المهمة خاصة أن الجميع يعلم ويدرك تمامًا أن هناك معاناة كبيرة من المواطنين فيما يخص قضايا الأسرة سواء الخلع أو الطلاق وذلك لطول الفترة الزمنية التي يتم فيها النظر في هذا النوع من القضايا.

وأشاد بجهود المستشار عمر مروان وزير العدل في تذليل المشكلات القائمة لدى المواطنين وذلك من خلال تطبيقها الآليات الحديثة للرقمنة في الحصول على خدماتها للتيسير على المواطنين في الوقت والجهد والمال.

وأعرب المهندس عبدالسلام خضراوي، عن ثقته التامة في قدرة وزارة العدل على تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز هذا الملف الذي كان يسبب العديد من المشكلات والآلام لدى المتقاضين بسبب طول مدة التقاضى موجهًا تحية تقدير واحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بهذا الملف الجماهيري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".​