عن طريق الأرقام السرية.. تحديد موقع تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

رصدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، واقعة تداول صور لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية،، بعد بدء الامتحان بـ45 دقيقة، وجرى تحديد اللجنة في مدينة بنها عن طريق الأرقام السرية المطبوعة على الورق والتي يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية اتخذت إجراءات صارمة هذا العام لمنع حالات الغش منها طباعة الأرقام السرية على الورق، وأيضًا تعيين متابع مقيم في اللجان الساخنة وهي لجان جرى رصدها من قبل في حالات غش متعددة وبالفعل نجحت الفكرة في القضاء على الغش.

كما عبر أولياء الأمور عن ارتياحهم من عدم تسريب الامتحانات كما حدث العام الماضي، وذلك بسبب قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع علامة مائية على الورقة لضبط أي شخص يحاول تسريب الامتحان.