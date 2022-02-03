حريق ضخم في البصرة… وقوات الدفاع المدني تستنفر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اندلع حريق كبير داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية في مبني من ألواح “الچينكو” في محافظة البصرة ونجحت قوات الدفاع المدني العراقي في اخماده.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مديرية الدفاع المدني بيانا، قالت فيه إن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة بعد أن استنفرت ودفعت بالعديد من سيارات الإطفاء من المراكز القريبة لموقع الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق”.

وأضافت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيانها أنه تم “إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية كما نجحت في تحجيم الأضرار المادية”.

وأشار البيان إلى أن المخزن الذي نشب فيه الحريق مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني من حيث استخدام ألواح “الچينكو” في تشييد المخازن، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

وفي وقت سابق، نشب حريق ضخم، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح “السندويج بنل” سريع الاشتعال، بحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعلة في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك اقتحاما مباشرا لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.