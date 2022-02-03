شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزير العدل الكويتي بحق رئيس الجهاز المركزي للمناقصات.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أمر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة بالكويت، المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات بالإنابة على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال 30 يوما.

وشمل القرار الوزاري إيقاف رئيس الجهاز عن العمل حتى انتهاء التحقيق، وفقاً لـ”الجريدة” الكويتية.

وتأتي هذه التطورات؛ على خلفية القضية التي كشفها النائب مهند الساير قبل يومين حول وجود شبهة تنفيع بترسية مناقصة لأحد أقربائها بضعف المبلغ.