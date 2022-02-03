شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 56 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الخميس ، أنه تم تسجيل 56حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة القول إن من بين الحالات الجديدة 22 حالة عدوى محلية و 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.،

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

سجلت تايوان حتى الآن 18 ألفا و958 حالات إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة مطلع عام 2020، بينهم 15 ألفا و118 حالة عدوى محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد عند .851