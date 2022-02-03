الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة

أبوظبي: أكدت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الأربعاء اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع نشرته بحسابها الرسمي بموقع تويتر.

وجاء في البيان: “تعلن وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.