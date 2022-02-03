بايدن يسعى إلى خفض معدل وفيات السرطان في الاعوام الـ25 المقبلة

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

سيُحدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء هدفًا جديدًا في محاربة مرض السرطان، يقضي بالتخفيف بـ50% على الأقلّ من نسبة الوفيات من هذا المرض في الاعوام الـ25 المقبلة.

ويعتبر بايدن أن مكافحة السرطان مسألة شخصية جدًا كون نجله بو توفّي جراء ورم دماغي في العام 2015.

وكان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما حينها. وأطلق في العام التالي مبادرة بعنوان «كانسر مونشوت» يسعى اليوم إلى «إحيائها»، بحسب بيان صدر عن البيت الأبيض.

وانخفضت نسبة الوفيات المرتبطة بالسرطان بنسبة 25% في العقدين الأخيرين. وتمّ إحراز تقدم خصوصًا من خلال انخفاض نسبة المدخّنين وتحسين العلاجات أو حتى الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

وتأمل الحكومة الأميركية بمواصلة الجهود وتحسين معاملة المرضى بالسرطان وعائلاتهم.

وشددت الحكومة في بيان على أن الهدف هو «الانتهاء من السرطان بشكله الحالي».