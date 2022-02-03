ماكرون يدعو أوروبا للضغط على بريطانيا.. والسبب؟

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لا فوا دونور" اليومية، إن على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على المملكة المتحدة لمراجعة طريقتها "المنافقة" في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ قال ماكرون في المقابلة :"يواصل البريطانيون اتباع نهج من الثمانينات ويتعامل مع الهجرة الاقتصادية، بنفاق".

ولفت إلى أنه "لا يوجد مسار قانوني للهجرة، ويقبلون الهجرة السرية قليلة الأجور".

وحث الرئيس الفرنسي المملكة المتحدة على تحديد احتياجاتها الاقتصادية وإعادة فتح مسار قانوني لطالبي اللجوء.

وقال إن الضغط على المملكة المتحدة يجب أن يأتي من أوروبا، في إطار أجندة أوسع نطاقاً.

وحمل المملكة المتحدة "مسؤولية أخلاقية" عن المهاجرين الذين يموتون في القنال