نائب من حزب المحافظين يطالب بحجب الثقة عن جونسون

02 فبراير , 2022
لندن: كشف نائب من حزب المحافظين في بريطانيا نيته اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال النائب توبياس إلوود لشبكة "سكاي نيوز" إنه سيقدم خطاباً لـ"لجنة 1922"، وهي التكتل البرلماني لحزب المحافظين في مجلس العموم، اليوم.
وقال إلوود: "الوقت حان لحسم الأمر، لأن حزب المحافظين ينزلق إلى مكان قبيح للغاية".
ويأتي ذلك بينما تتواصل الضغوط على رئيس الوزراء المحافظ بعد الجدل بسبب إقامة حفلات في مكتبه عندما كانت البلاد بأكملها تخضع للإغلاق العام لمنع تفشي كورونا.
وتحقق شرطة العاصمة في 12 تجمعا لتحديد ما كانت انتهاكا للوائح ذات الصلة.
وقال إلوود: "أعتقد أن الوقت حان ليأخذ رئيس الوزراء بزمام المبادرة، يجب أن يدعو هو نفسه إلى تصويت على الثقة بدل انتظار حتمية تقديم 54 خطاباً لطلب التصويت".
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