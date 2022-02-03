المحكمة الاتحادية العراقية العليا ترفض الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الخميس، الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.



وردت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، دعوى الإطار التنسيقي في طعنها بالكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبهذا تكون الكتلة الصدرية هي الأكبر في مجلس النواب العراقي، بحسب تفسير المحكمة الاتحادية.

وكان النائبان عالية نصيف، وعطوان العطواني عن الإطار التنسيقي قد قدما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية.