شكرا لقرائتكم خبر عن بشهادات إيرانية.. فيلق القدس شكل «وحدة مرتزقة» بحرية لمهاجمة موانئ بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت منظمة “مجاهدي خلق”، أن إيران شكّلت “وحدة من المرتزقة من العراق ولبنان واليمن ودول أفريقية”، هدفها شن هجمات خاصة قبالة سواحل اليمن.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التابع للمنظمة، في بيان، إن هذه الوحدة شكلت ضمن فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في البيان أن “فيلق القدس جند مرتزقة لوحدات إرهابية مسلحة جديدة مدربة على مهاجمة سفن وأهداف بحرية في المنطقة”.

واعتبر المجلس أن الهدف من ذلك “التأثير في حركة السفن التجارية ومهاجمة موانئ واحتجاز سفن وزرع ألغام”.

وأشار المجلس إلى وجود موقع تدريب في زيباكنار في شمال إيران على بحر قزوين، حيث يوزع المرتزقة على مجموعات تنشر في بحر العرب وفي مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي في البحر الأحمر.

ورأى بيار رازو المدير الأكاديمي للمؤسسة “المتوسطية للدراسات الاستراتيجية” أن فيلق القدس لطالما كان هدفه تدريب قوات رديفة لشن عمليات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية “الجديد نسبياً هو أن الأمر بات يشمل العمليات البحرية. لكن مع 200 مرتزقة يمنيين لن يذهبوا بعيداً”.