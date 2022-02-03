شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للمليشيا في تعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كسرت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقًا للعربية نت.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني: إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.