شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للمليشيا في تعز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كسرت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقًا للعربية نت.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني: إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.
وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للمليشيا في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.