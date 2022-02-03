شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص إثر انهيار منجم للفحم في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤول في أفغانستان، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص على الاقل في إقليم باجلان شمالي البلاد، إثر انهيار منجم للفحم.

وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في الإقليم، مصطفى هاشمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 13 من عمال المناجم غير المهرة كانوا يقومون أمس الأربعاء بحفر منجم في منطقة نهرين بالإقليم، عندما وقع الحادث.

وقال هاشمي إن فريق الإنقاذ تمكن من انتشال سبع جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال الجهود جارية من أجل انتشال ثلاث جثث أخرى، مضيفا أنه قد تم إنقاذ ثلاثة من عمال منجم الفحم أحياء.

يذكر أن المناجم عادة ما تنهار في أفغانستان ،الغنية بالموارد ، بسبب الاستخراج غير المهني وغير القانوني للمعادن بصورة دائمة.