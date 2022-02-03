شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 5830 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان اليوم الخميس تسجيل 5830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 59ألفا و786 اختبار.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة بالفيروس، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما تم تسجيل 46 حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك تبلغ حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 29 ألفا و372 حالة.

و يبلغ إجمالي حصيلة الاصابات مليون و442 ألفا و 263 حالة، بحسب بيانا جامعة جونز هوبكنز.