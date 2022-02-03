توافق بين جونسون وبوتين على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية

02 فبراير , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
توافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على ضرورة إيجاد «حل سلمي» للأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت إثر مكالمة هاتفية بينهما.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إنّ جونسون وبوتين اتفقا على التزام «روح من الحوار» في ظلّ التوترات الراهنة بهدف «ايجاد حل سلمي».
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