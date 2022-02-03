السعودية تثمّن إدانة اللجنة الخماسية للحوثيين لاعتداءاتهم المتكررة على دول الجوار

الرياض: تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن السعودية، وعمان، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وما صدر عنه من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس، مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.

وفي الشأن السعودي، نوه مجلس الوزراء بما يمثله اعتماد 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس»، من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رحب بنتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلند للرياض، ومباحثاته مع ولي العهد، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانب آخر، اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات، منها: تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وسلوفينيا، وإعادة توقيعها، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد المعدنية في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.