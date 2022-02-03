حتى نهاية الدور الأول.. مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رابطة الأندية جدول مسابقة الدوري المصري لنهاية الدور الأول، بعدما قررت عودة المسابقة يوم 9 فبراير/شباط الجاري الجاري.



وحددت رابطة الأندية مواعيد مباريات جولات الدوري المصري ابتداء من الجولة الثامنة وحتى الـ17 من المسابقة.

ومن المقرر تأجيل مباريات الزمالك والأهلي والمصري وبيراميدز في الجولة الثامنة بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية، والثلاثي الآخر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مسابقة الدوري المصري توقفت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب استعدادات منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري لنهاية الدور الأول

الجولة 9: الجونة ضد الأهلي، استاد خالد بشارة، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022

الجولة 10: الأهلي ضد مصر المقاصة، استاد السلام وي الأهلي، الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022

الجولة 11: فاركو ضد الأهلي، استاد الإسكندرية، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022

الجولة 12: الأهلي ضد الاتحاد، استاد السلام وي الأهلي، الأربعاء 6 إبريل/شباط 2022

الجولة 13: المصري ضد الأهلي، استاد الجيش ببرج العرب، السبت 9 أبريل/شباط 2022

الجولة 14: الأهلي ضد إيسترن كومباني، استاد السلام وي الأهلي، الثلاثاء 12 أبريل/شباط 2022

الجولة 15: إنبي ضد الأهلي، استاد المقاولون العرب، الثلاثاء 19 أبريل/شباط 2022

الجولة 16: الأهلي ضد طلائع الجيش، استاد السلام وي الأهلي، الأربعاء 27 أبريل/شباط 2022

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي، استاد المقاولون العرب، السبت 30 أبريل/شباط 2022