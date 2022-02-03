النمسا تؤكد أن قانون التطعيم الإلزامي ضد كورونا يواجه تصويتا نهائيا في البرلمان اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن يواجه قانون نمساوي جديد من شأنه جعل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلزاميا، آخر عقبة برلمانية أمامه اليوم الخميس.



وسوف يبحث المجلس الاتحادي النمساوي، الذي يمثل مقاطعات البلاد، الإجراء الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت متأخر بعد ظهر اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أنه ستتم الموافقة عليه.

وسيتم حينئذ تطبيق التطعيم الإجباري بصورة رسمية على كل شخص تقريبا يبلغ من العمر 18 عاما فأكثر، في المستقبل القريب، وسوف يُسمح باستثناءات لمجموعات معينة من الاشخاص، من بينها السيدات الحبليات والأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا بمرض "كوفيد -19" وشفوا منه.

ويعتبر القانون الأوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وتجدر الاشارة إلى أن اليونان وإيطاليا قد أدخلتا أيضا نظام التطعيم الإجباري لفئة كبار السن.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاجراء على عدة مراحل، كما سيتم إجراء عمليات فحص عشوائية بداية من 15 من مارس المقبل.ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق ضوابط شاملة في وقت لاحق.

ومن الممكن أن يصل حجم الغرامات المفروضة على الاشخاص المخالفين للاجراء، إلى 600 يورو (675 دولارا).