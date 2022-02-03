الأمم المتحدة تدين هجوماً في الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت رئيسة بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا، بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة قبل يومين على موقع للنازحين داخلياً في سافو بمقاطعة إيتوري.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق القول: "بحسب زملائنا في الميدان، فإن ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في هذا الهجوم، وأصيب 36 آخرون بجراح".

وذكر أن عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين بعد وقت قصير من وصولهم إلى الموقع، وأجروا لاحقاً عمليات مشتركة مع الجيش الكونغولي، ودفعوا المهاجمين إلى خارج المنطقة وقاموا بتأمين موقع النازحين لمنع المزيد من الهجمات.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هذه المنطقة هي موطن لنحو 600 ألف نازح.

ويقول العاملون في المجال الإنساني إن الوصول عن طريق البر مقيد بسبب انعدام الأمن، وإن إيصال المساعدة الإنسانية يواجه تحديات.